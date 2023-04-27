Depremde yıkılan Hatay Gastronomi Evi, Mersin'de açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Gülnar Oteli Mutfağımızı Paylaşıyoruz' projesi ile 'Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağına' dönüştürüldü. Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı ile ilgili açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Hatay mutfağının yaşaması, sürdürülebilirliği adına böyle bir çalışmayı Hataylı kardeşlerimizle Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağımızda gerçekleştireceğiz" dedi.

Eski Gülnar Oteli, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Çukurova Kalkınma Ajansının desteği ile tamamladığı çalışmaların ardından ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı' olarak hizmet vermeye başladı. Konağın ilk konukları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş oldu. 6 Şubat depreminde yıkılan Hatay Gastronomi Evi de Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağına taşındı. İçerisinde gastronomi ve yöresel ürünlere dair müze, atölyeler ve stantların bulunduğu konak hakkında açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Mutfağımızı Paylaşıyoruz' projesi ile konak içerisinde Hatay'ın dünyaca ünlü yöresel lezzetlerinin de gelen misafirlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

"Hatay Gastronomi Evini geçici olarak Mersin'e taşıdık"

Yapılacak olan Hatay yemeklerinin malzemesinin de Hatay'ın yerel üreticisinin elde ettiği ürünlerden getirileceğini belirten Başkan Seçer "Hataylı, orada depremi yaşamış kardeşlerimiz, Mersin Büyükşehir Belediyemizin bu mekanında Hatay Büyükşehir Belediyemizin Gastronomi Konağındaki çalışmalarını oradan alıp geçici bir süreliğine de buraya taşımış olacaklar. Biliyoruz ki Hatay'a çok bağlılar, Hatay'a sahip çıkmak, tekrar geri dönüp Hatay'ı yeniden inşa etmek istiyorlar. Bu süre içerisinde Hatay mutfağının yaşaması, sürdürülebilirliği adına böyle bir çalışmayı Hataylı kardeşlerimizle Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'mızda gerçekleştireceğiz. Orada artık yaşam tekrar vücut bulacak, Hataylı kardeşlerimiz orada mutlu günlerine tekrar ulaşacaklar ve biz de bugünleri üzülerek anacağız. Ama bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zaman mutlulukla anacağız. Bütün Mersinlileri Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'mıza bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Hatay'ın yaşaması lazım"

Hatay'da da büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ı yeniden ayağa kaldırma çalışmaları içerisinde olduklarını dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "Hatay'ın yaşaması lazım. Hatay'ın kendine ait güzelliklerinin dünyaya tanıtılması lazım. Özellikle büyükşehir belediyelerimiz İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin, Ankara, İzmir, Tekirdağ bütün belediyelerimiz bize çok destek verdi. Tabi ki Mersin, Adana çok daha özel. Çünkü biz kadim komşuyuz. Bizim birbirimize özel destek vermemize gerek yok. Biz her zaman için yan yana ve omuz omuza olmak zorundayız. Bu deprem sürecinde biz hem Mersin'den hem Adana'dan çok destek gördük. Zaten ihtiyacımız olmasa da biz hep birbirimize destek veriyorduk" diye konuştu.

"Hatay'ın bütün insanlarının moral motivasyona ihtiyacı var"

Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağının, iki kentin lezzetlerini tanıtması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Savaş, "Hataylı hemşerilerimizden en az 200 bin kişi şu anda Mersin'de. Mersin Büyükşehrimizin ve ilçelerimizin misafiri. Onlar da gelip burada hem Hatay'ın hem Mersin'in yemeklerini yiyecekler. Ama şu var ki Hatay'ı hayata bağlamamız, tekrardan dünyayla entegre hale getirmemiz lazım. Hatay'ın bütün insanlarının moral motivasyona ihtiyacı var. Burası müthiş olmuş, herkese tavsiye ederim. Biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hem Hatay hem Mersin kazansın istiyoruz. Özellikle hem Meral Hanım'a hem Nazan Hanım'a hem görünmez kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kardeşliğimizi pekiştirecek bir proje geliştirdik"

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağının açılışının aslında depremden önce planlandığını belirten Meral Seçer de, "Maalesef acı olaydan sonra açılışını bekletmek durumunda kaldık. Daha sonra UNESCO Hatay Gastronomi Evi ile kardeşliğimizi pekiştirecek bir proje geliştirdik. UNESCO Hatay Gastronomi Evi, Hatay'ın uluslararası tanıtılmasında Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Nazan Hanım'ın katkılarıyla çok güzel yerlere gelmişti. Bu üzücü olaydan sonra, tabi ki onlar da faaliyetlerini durdurdu. Bu süreç içerisinde biz hem Hataylılara manevi olarak biraz destek olmak hem de Hatay kültürünün ve tarihinin yaşamasına, tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla mutfaklarımızı buluşturduk. Hem Hatay'dan hem de Mersin'den menüler olacak ve bu menüler düzenli olarak değişecek. UNESCO Hatay Gastronomi Evinin aşçıları ve çalışanları da tamamen burada olacaklar. Mersin Büyükşehir'in bu projesi gerçekten çok kıymetli. İnsanlarımızın burada tekrar hayata tutunması ve yeni bir başlangıç yapmaları için çok iyi bir fırsat oldu. Karşılıklı olarak çok mutluyuz. Herkesin Hatay-Mersin Gastronomi Evi'ni ziyaret etmelerini, bu kültüre ve insanlara destek vermelerini istiyorum. Hataylıların da en kısa sürede kendi hayallerini kurdukları Hatay'da yaşamak üzere güçlü çıkmalarını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.