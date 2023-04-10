Depremzede çocuklar için 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi

Mersin'de depremzede çocuklar 'Uçurtma Şenliği'nde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Her fırsatta farklı etkinliklerle farkındalık oluşturan Mersin Palm City Alışveriş Merkezi, bu kez depremden etkilenen çocukları umut dolu bir etkinlikle buluşturdu. 'Umuda uçuruyoruz' sloganıyla düzenlenen Uçurtma Şenliğinde uçurtmalar, Palm City'den havalandı. Etkinlik çerçevesinde çocuklar, Uçurtma Atölyesinde hem nasıl uçurtma yapıldığını öğrendi hem de yaptıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Çocuklar etkinlik çerçevesinde influencer Murat Öğretmen ve 'Gönüllü Palyaçolar' ile birlikte doyasıya eğlendi.