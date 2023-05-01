Depremzede çocuklar konserde eğlendi

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından depremzede çocuklar için düzenlenen ‘çocuk şarkıları' konserine, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Berdan Konukevi'nde konaklayan çocuklar da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde çocuklara özel düzenlenen konser için, Berdan Konukevi'nde kalan çocukların katılım ve ulaşımını sağladı. Konser öncesinde Tarsus'un tarihi ve turistik bölge ile mekanlarını gezen çocuklar ve aileleri, ardından gerçekleşen konser ile keyifli saatler geçirdi. St. Paul Anıt Müzesi'nin tarihi ve mistik ortamında gerçekleşen konserin Orkestra Şefliğini Rustam Rahmedov, Çocuk Korosu Şefliğini Reyhan Bezdüz üstlenirken, Konzertmeister'i ise Çağıl Çelik Demirbaş oldu.

Etkinliğe çocukları ile katılan Aslı Uçar, “Bugün çocuklarımızla beraber konsere geldik, çok güzel etkinlikler yaptık. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Bir diğer katılımcı Özlem Yiğit de birçok etkinliğe katıldıklarını belirterek, “Böyle güzel etkinlikler yaptıkları için, Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün tarihi yerleri gezdik, her yeri gezdirdiler, sağ olsunlar” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için hizmetlerini değerlendiren ve son derece memnun olduğunu ifade eden Nuri Koca, “Depremzede olarak Tarsus'a geldiğimiz günden bu yana, Büyükşehir Belediyesinin bize ve çocuklarımıza sunmuş olduğu sosyal hizmetlerden çok memnun kaldık. Buraya geldiğimiz günden beri tiyatrolara, Tarsus'un tarihi yerlerine gittik. Aynı zamanda Konukevi'nde yapılan hizmetlerden çok memnun kaldık. Böyle hizmetleri, belediyecilik adına her yerde görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.