Depremzede öğrenciler, "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle depremzede öğrencilerin de yer aldığı koro, 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi, çekilen klip gönüllere dokundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu Mersin Erdemli'de de Erdemli Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu öğrencileri, 23 Nisan coşkusu için bir araya geldi. 11 ili etkileyen depremin ardından Erdemli'ye gelen depremzede çocukların da dahil olduğu koro, 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi. Klip şefliğini ise Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptı. Öğrenciler, seslendirdikleri şarkıyı 23 Nisan'da deprem bölgesindeki arkadaşlarına armağan etti.

“Gençlerimizin umudu mavi olsun”

Gençlerin umudunun renginin hep mavi kalması düşüncesiyle gayret ettiklerini ifade eden Başkan Tollu, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle depremden etkilenen gençlerimizle Erdemli'nin gençlerini bir araya getirdik. Erdemli Belediyesi Gençlik ve Çocuk Korosu ile birlikte bu güzelliği gençlerimizle yaşayalım istedik. Gençlerimizin rengi mavi olsun, umudu mavi olsun, gökyüzü gibi, deniz gibi geleceği temsil etsin" dedi.

Koroda Adıyaman'dan Hatay'a depremzedeler yer aldı

Seslendirdikleri parçayı, 23 Nisan'da 11 ile armağan ettiklerini ifade eden Hatay'dan Erdemli'ye gelen koro üyesi öğrenci Şahan Toprak, "Hatay'dan geliyorum, bu çaldığımız Memleketim şarkısını tüm 11 ile armağan ediyorum, oradaki arkadaşlarıma, özellikle çocuklara armağan ediyorum bu şarkıyı. Orkestramıza katılmak benim için büyük mutluluk verdi. Oradaki yaralarımızı iyileştirmemize yardımcı oldu. Derler müzik tüm evrensel bir dildir diye. Müzik sayesinde de bu yaralarımız çok daha hızlı iyileşiyor" diye konuştu.

Müzik sayesinde bütün kötü yaşanmışlıklarını unuttuğunu ifade eden depremzedelerden Enes Kızıl ise, "Adıyaman'dan geldim, depremzedeyim. Buraya gelince bütün yaşanmışlıkları unuttum deprem adına" şeklinde konuştu.

Böyle bir projede yer aldığı için çok heyecanlı hissettiğini aktaran Esra Unözgür de, "Çok heyecanlı hissettim, bu projede bulunmak benim için çok önemli bir şeydi. 23 Nisan Dünya Çocuk Bayramı'nı kutlamak çok heyecan vericiydi. 23 Nisan bizim tüm dünyaya tüm dün çocuklarına böyle bir hediyemiz oldu, böyle bir projede bulunmak" ifadelerini kullandı.

"Birçok şehirden arkadaşlarımız var"

Depremden etkilenen arkadaşlarıyla böyle bir projede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Büşra Serin ise, "Depremzedelerin olduğu bu orkestrada olduğum için çok gurur duyuyorum. Belediyemizin katkılarıyla orkestrayı yaptık. Orkestra Erdemli'mizin bir sembolü oldu. Tüm şehirlerden birçok arkadaşlarımız var. Çok gurur verici bu. Buradan bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Öte yandan Erdemli Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosunun ilerleyen günlerde ilk konserini de vermeye hazırlandığı belirtildi.