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Dere yatağında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde aşırı yağış dolayısıyla su seviyesi yükselen dere yatağında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gelerek, kedinin kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, ip yardımıyla dereye inerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.


Sağlıklı bir şekilde kurtarılan kedi, bakımı yapıldıktan sonra bakması için bir vatandaşa teslim edildi.

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