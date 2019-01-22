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Dereye düşen müdür yardımcısı kayboldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek dereye düşen müdür yardımcısı kayboldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek dereye düşen müdür yardımcısı kayboldu.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı (45), bir öğrencisi ile birlikte piknik yapmak amacıyla gittiği Kulak Mahallesi'ndeki pompa kanalı üzerinde dengesini kaybederek dereye düştü. Suda kaybolan Kaylı'nın bulunması için Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin arama çalışması başlattığı bildirildi.

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