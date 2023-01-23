İhlas Haber Ajansı

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Dereye uçan araç yandı, sürücü hayatını kaybetti

Mersin’in Akdeniz ilçesinde dereye uçan alev alev yandı, sürücü hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dereye uçan alev alev yandı, sürücü hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Nacarlı Mahallesi yakınlarında Organize Sanayi Bölgesi ile otoyolu bağlayan yeni yol üzerinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, köprü üzerinden geçmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 AFS 93 plaka kamyon dereye uçtu. Dereye düşen kamyonda yangın çıkması sonucu henüz kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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