Dev çınar rüzgara dayanamadı

Mersin'in Silifke ilçesinde dev çınar ağacı devrilerek Mersin-Konya Karayolunun yaklaşık 1 saat kapanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol mevkisinde İlçe Jandarma Komutanlığı yanında bulunan dev çınar ağacı, teke böceği larvalarının özünü yemesi ve rüzgarın da şiddetiyle Mersin-Konya karayoluna devrildi. Devrilen ağaç karayolunu tamamen kaplayarak araç geçişine engel oldu. İhbar üzerine kapanan yola trafik polisleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geldi. Trafik polisleri araç trafiğini farklı istikametlere yönlendirirken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Silifke Belediyesi Park Bahçeler ekipleri devrilen ağacı ağaç motoru ile keserek yoldan temizledi.

Dev çınar ağacının devrilmesine içindeki larvaların neden olduğunu söyleyen Silifke Belediyesi Park Bahçeler yetkilisi, “Teke böceği larvalarını bu tür ağaçların içine bırakıyor. Ağacın özünü yiyerek gelişen larvalar ise ağaçların devrilmesine neden oluyor. Bugün bu çınar ağacının içi de larvalar nedeniyle un ufak olmuş. Gövdesinin içi eriyen ağaç rüzgarın da etkisi ile devrilmiş” dedi.

Rüzgarla birlikte devrilen ağacın içinden yaklaşık boyları 5 ile 10 santimetre arasında değişen teke böceği larvaları çıktı. Bölgeye toplanan vatandaşlar ise ilk kez bu kadar büyük bir larva gördüklerini ifade ettiler.