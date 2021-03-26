Develi'nin yazıları kitaplaştı

Mersin'de kent kültürüne ve tarihine katkıları ile bilinen avukat, yazar ve araştırmacı Şinasi Develi'nin yazıları kitaplaştırıldı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Develi adına Baha Sadık Akıner tarafından derlenen 'Şinasi Develi'nin Kaleminden Bize Kalan Anılar' kitabı İçel Sanat Kulübü'nde okurlarıyla buluştu.

İçel Sanat Kulübü'nde yapılan basın açıklamasına, İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Tütüner katıldı.

Şinasi Develi'nin adeta Mersin''in belleği ve hafızası olduğunu belirten İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, "Değerli büyüğümüz, avukatımız, yazarımız sevgili merhum Şinasi Develi'yi burada anıyoruz. Kendisi rahmetli olana kadar kulüp dergilerimizde, dergilerimizin neredeyse 72 sayısında çok güzel yazılar yazdı. Kentimizin adeta belleği ve hafızası olmuştur. Gerek kişiliği, gerek bıraktığı ışıkla gönlümüzde hep yaşayacaktır. İlk kent ödülü kendisi adına düzenlendi ve Turan Ali Çağlar hocamız almıştı. Şinasi Develi adının yaşatılmasına yapılacak her türlü organizasyonda olmak isteriz. Şinasi Develi bu dünyadan göç etmiş olsa da bizlere izler bıraktı. Yazdığı yazılarla içimizde, gönlümüzde yaşayacak bir büyüğümüzdür. İçel Sanat Kulübü olarak, 2020 yılında kaybettiğimiz Mersin'in belleği sayın Şinasi Develi'nin anısına, kulübümüz bültenlerinde yayınlanmış değerli yazılarından oluşan ‘Şinasi Develi'nin kaleminden, Bize Kalan Anılar' adlı kitabımız yayınlanmıştır. İçel Sanat Kulübü olarak Şinasi Develi'nin dergimize yazdığı yazılarından kitap oluşturma hedefi koyduk ve şimdi bu hedefi gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim" dedi.

"Bence bu bir aşk hikayesi"

Kitabı derleyen İçel Sanat Kulübü üyesi, yazar Baha Akıner ise, "İzmirliyim ancak kendimi bir Mersin sevdalısı olarak görüyorum. Şinasi Develi henüz yaşarken Büyükşehir Belediyesi'nde adına bir gece düzenlenmişti. 10 dakikalık bir video görüntüsü altına bir metin yazılmak istendi Şinasi Develi için o zaman araştırdım şunu anladım ki ben Şinasi Develi'yi tanımıyormuşum. Bu bence bir aşk hikayesi, ‘Şinasi Develi ve Mersin' zaten kendisi de Mersin sevdalısı olarak kendini görüyor. Araştırıp yazıyı kaleme aldığımda sonrasında Şinasi Develi'nin değerini çok iyi anladım ve görüşmek istedim kendisi ile ancak görüşemedim. Bu çok büyük eksiklik oldu. İçel Sanat Kulübü bu görevi bana verdiğinde bunu bir şeref olarak gördüm. Bu görevi aldığımda 222 sayısı çıkmıştı İçel Sanat Kulübü dergisinin. Bu Türkiye'de çapında bir dergi ve çok kıymetli. 72 yazısına rastladım Şinasi Develi'nin ve bu dergileri okudukça hala tam olarak bilinmiyor. Kendisi o kadar kıymetli araştırmalar bırakmış ki. İçel Sanat Kulübü'nde ilk yazısı 19. sayısında yayınlandı 1993 yılında Atatürk ve Mersin başlığı altında. Atatürk'ün buraya gelişlerinden bahsetmiş. Son yazısında 219. sayıda ölmeden önce 2018 yılında yayınlanmış. Burada bir not düşmüş, yaşım 99 artık bu son yazım olacak diye düşünüyorum demiş. Çok kıymetli bir insan kendisi. Böyle bir insanı araştırdığım için bazı yönlerini sizlere sunduğum için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş de kitap sayesinde Mersinlilerin Şinasi Develi'nin ürettiği eserlerle bilgi sahibi olacaklarını kaydederek, "Bir insan toplumda iz bırakıyorsa, kattığı değerlerle var olduysa, bugün bu salonlarda anılıyorsa ürettikleri, nezaketi ve dünyayı algılama ve yorumlama yetileri ile güzel şeyler bırakmış ki bu kadar değerli olmuştur Şinasi Develi. Mersin'e kattıkları konusunda bizler de görüyoruz. Mersinle ilgili bilgileri istediğimiz zaman Şinasi Develi'nin bıraktığı eserlerden faydalanıyoruz. Toplumu bellekle, toplumu aydınlatan yol gösteren, anıları yaşatması dolayısıyla sürdürür. Bu vesileyle Şinasi Develi ile ilgili yeni bir kitap şuan matbaada. Bu kitapta değerli bilgiler yer alacak. Böyle bir salonda değerli insanlar var, aydınlık salonda yer almak bir kentin geçmişini, geleceğini oluşturan bir değerini anmamız önemli. Kent belleği, estetiği, sanatı gibi katkılardan dolayı İçel Sanat Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Asıl olan dostça yaşamaktır, Şinasi Develi de dostumuz ve ağabeyimizdi" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından konuklara ‘Şinasi Develi'nin Kaleminden Bize Kalan Anılar Kitabı' hediye edildi.