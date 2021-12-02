Devrilen soba evi küle çevirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 katlı bir apartmanın son katındaki daire, devrilen elektrik sobası nedeniyle yandı, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolu kenarında bulunan Özden 1 tatil sitesindeki 4 katlı binanın son katında çıktı. Mecit Uygun'un yalnız yaşadığı dairede elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Uygun, lavaboda olması nedeniyle yangını geç fark edince alevler evi sardı. Uygun ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ancak eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı beklerken, jandarma ekipleri de inceleme yaptı.

Mahalle muhtarı Orhan Çelik, devrilen elektrik sobası nedeniyle çıkan yangında, maddi hasar oluştuğunu söyledi.