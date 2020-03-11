İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti

Mersin’in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Köseçoban Mahallesi'nde Hüseyin Belen (75) yönetimindeki traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilirken, Belen traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Belen yaşamını yitirdiği belirlendi.


Gülnar Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Belen'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.