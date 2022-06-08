İhlas Haber Ajansı

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Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti

Mersin’de devrilen bir vincin altında kalan 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Mersin'de devrilen bir vincin altında kalan 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı bölgesinde bir fabrikada çalışma yürüten vinç, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı devrildi. Bu sırada bölgede bulunan 25 yaşındaki Yusuf Eriş, vincin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda vincin altından çıkarılan Eriş'in, hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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