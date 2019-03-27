Dezavantajlı 150 çocuk sinema izledi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesi ve UNICEF işbirliği ile yürütülen 'Sosyal Uyum Projesi' kapsamında Türk ve Suriyeli 150 çocuk sinema izledi.

Proje kapsamında şehirde üniversiteleri ziyaret eden ve sinema izleyen çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Yürüttükleri sosyal uyum projesi kapsamında öncelikle Mersin Akdeniz'de yer alan kenar semt okullardaki dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımıza çocukluklarını yaşatmayı arzuluyoruz. Çocuklarımız hem gezi yapıyorlar hem üniversite ortamını görüp okuma özlemi yaşıyorlar. Yürüttüğümüz çocuk odaklı sosyal projelerin hedefi çocukların yüksek yararını gözeterek onların birlikte yaşama, kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca çocuk hakları temel ilkleri konusunda da eğitimlerde veriyoruz" dedi.