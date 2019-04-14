Mersin'de 'Sosyal Uyum Projesi' kapsamında, Akdeniz ilçesinde yaşayan dezavantajlı çocuklar piknikte buluştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Komitesi, 'Sosyal Uyum Projesi' kapsamında, Akdeniz ilçesinde yaşayan dezavantajlı çocukları, aileleriyle birlikte Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkında bir araya getirdi. Burada piknik yapıp eğlenen çocuklar, ayrıca kaplumbağa merkezini ziyaret ettiler.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in illerde Çocuk Hakları Çocuk Komiteleri aracılığı ile yürüttüğü proje kapsamında, öncelikle dezavantajlı çocukların sosyalleşmesi ve uyum sorunu yaşamaması için Akdeniz ilçesinden başlamak üzere pilot okullarda başarı ile yürütüldüğünü söyledi. Sarı, proje çerçevesinde çocukların okullaşması ve çocukluğunu yaşaması için yoğun çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.