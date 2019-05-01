Dezavantajlı çocuklar Tarsus Hayvanat Bahçesini gezdi

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, ‘Sosyal Uyum Projesi' kapsamında Mersin merkez Akdeniz ilçesindeki okullardan dezavantajlı 120 çocuğu Tarsus Hayvanat Bahçesine götürdü.

Hayvanat bahçesini gezerek mutlu bir gün geçiren çocuklar, buradaki hayvanlar hakkında da bilgi aldı. Çocuklara, İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı da eşlik etti.

Sarı, geziye ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların sevinçli bir zaman geçirmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in illerde Çocuk Hakları Komiteleri aracılığı ile yürüttüğü sosyal uyum projesiyle çocuklara çocukluklarını yaşayabilecekleri fırsatları sunmak için çaba gösterdiklerini belirten Sarı, “Öncelikle Mersin'de kenar semtlerdeki okullarda öğrenim gören dezavantajlı çocuklarımızın gezi, piknik ve diğer sosyal faaliyetlere katılımını sağlıyoruz. Amacımız, çocuk haklarının temel ilkelerinden olan çocuklarımızın koruma, yaşama, gelişim, katılım hakları doğrultusunda çocuklarımıza çocukluklarını yaşayabilecekleri sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızı eğitirken eğlendirmek ve sosyal faaliyetlere katılımlarını sağlamaktayız. Yıl başından bu yana yaklaşık bin 800 çocuğumuzun sosyal uyum projesinden yararlanmasını sağladık” dedi.