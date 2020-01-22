İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema keyfi

MERSİN (İHA) – Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, dezavantajlı 50 çocuğa Mersin Üniversitesinde sinema keyfi yaşattı.


Dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, yarıyıl tatili kapsamında, 50 çocuğu Mersin Üniversitesine götürdü. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde animasyon film izleyen çocuklar, üniversite kampüsünü görmekten de mutlu oldu.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, “Amacımız, okulların tatil olması dolayısıyla çocuklarımıza kısa süreli de olsa tatil imkanı sağlamak ve eğlendirmek. Bu çerçevede, çocuklar için sinema, gezi, piknik gibi sosyal faaliyetler planladık. Çocuklarımızın, zamanlarını çocukluklarını yaşayabilecekleri ortamlarda geçirmelerini istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımızı boş zamanlarda sokağa değil, sinemaya, pikniğe, geziye ve sosyal faaliyetlere yönlendirmek istiyoruz. Öncelikli olarak gezi imkanı olamayan dezavantajlı çocuklarımıza hem üniversite kampüsünü gezdiriyoruz hem de üniversitede film izletiyoruz. Ayrıca, kar gezisi, sinema ve hayvanat bahçesi gezisi gibi çocuklarımızın hoşuna gidecek bir dizi program yaptık. Çocukların tatili bu şekilde geçirmelerini planlıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.