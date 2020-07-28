İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dikenli incir tezgaha indi

Çokurova’da kendiliğinden yetişen, ’Frenk yemişi’, ’Tahtalı incir’, ’Kaynana dili’ gibi isimlerle adlandırılan dikenli incir tezgaha indi.

Çokurova'da kendiliğinden yetişen, 'Frenk yemişi', 'Tahtalı incir', 'Kaynana dili' gibi isimlerle adlandırılan dikenli incir tezgaha indi. Dikenli incirin tanesi 1 liradan satılıyor.


Taşlık arazilerde kendiliğinden yetişen dikenli incir ilaç ya da gübre kullanılmadan masrafsız ve organik olarak yetişiyor. Mersin, Adana ve Hatay yöresinde çokça bilinen dikenli incirin hasadı Temmuz sonunda başlayıp, Ağustos sonuna kadar devam ediyor. Buz kasaları içinde soğutulup sıcak yaz gününde müşterilerin damak tadına sunuluyor.


Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi'nde toplanan dikenli incirler Erdemli ilçesinde organik ürünler pazarlayan bir büfe tarafından müşterilerin damak tadına sunuldu.


Büfe sahibi Mehmet Ceyhan, "Taşobası'ndan getirdiğimiz dikenli incirleri dikenlerinden ayıkladık. Satışa hazır hale getirdik. Soğuk olarak tüketiliyor. Herkes yesin diye tanesi 1 TL, her derde deva. Günde 5 tane 10 tane tüketenler var. Sıcak yaz gününde soğuk, lezzetli, güzel bir ürün" dedi.


Faydasını bildiği için çokça dikenli incir tükettiğini ifade eden müşterilerden Ahmet Dekiş, "Çok faydalı ve yararlıdır. Özellikle böbrek taşları ve sindirim için faydalı olduğu bilinmektedir. Günde en az 2-3 tane tüketilmesini tavsiye ederim" diye konuştu.


Son yıllarda Çukurova dışında çıkan ürün İstanbul ve Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden de talep alıyor.


Dikenli incir meyvesi vücuda oldukça faydalı. C vitamini yönünden zengin olduğu bilinen meyve, direnci arttırıp vücuda zindelik veriyor. Sindirim sistemini rahatlatıyor ve bağırsak faaliyetlerini düzenliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.