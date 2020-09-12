Dikenli incirden dondurma üretilecek

Mersin'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından halk arasında 'dikenli incir' ve 'kaynana dili' olarak bilinen Hint incirinin dondurma sanayisine kazandırılması için AR-GE çalışması başlatıldı. Bir süre önce tatlılarda da kullanımına başlanan Hint inciri suyunun AR-GE çalışması ile dondurmalarda da kullanılması amaçlanıyor. Çalışma kapsamında Erdemli'de 2 dekarlık alanda oluşturulan deneme parselindeki meyveler, suyu çıkarılmak üzere hasat edildi.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, başlatılan AR-GE çalışması ile ilgili bilgi verdi. Yıldız, 2016 yılında hazırladıkları "Yöresel Ürünlerle Kalkınma" Avrupa Birliği Projesi kapsamında Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğü ile Erdemli-Akdeniz Naturel Yaşam Derneğince (Naturel-Der), Erdemli, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde Hint inciri deneme parselleri kurulduğunu, ürünün Tarsus ilçesi Taşobası bölgesinde ise kendiliğinden bakım istemeden yetiştiğini belirtti.

Ürünün sanayiye kazandırılması için oluşturulan parsellerde ve yeni dikimlerde daha az dikenli çeşitlerin tercih edildiğini ifade eden Yıldız, "Özellikle bu proje yapıldıktan sonra, Tarsus ilçemizde Hint inciri yetiştirilme alanlarımız artmıştır. Daha önce aslında Hint inciri Mersinimizde, Erdemli ve diğer ilçelerimizde özellikle sahilde olan ılıman ilçelerimizde doğal olarak yetiştirilmekteydi. Fakat o yetiştirilen çeşit aşırı dikenli ve hasadı zor olan bir çeşitti. Doğal olarak yetişmesine rağmen endüstriye, ekonomiye kazandırılamıyordu" dedi.

"İhraç edilen 85. ürün oldu"

Yıldız, "Fakat projemizden sonra getirilen çeşitlerde diken miktarı daha azdır. Ve hasadı daha kolaydır. Bununla ilgili tarımsal yeniliklerin elde edilmesi, kazanılmasıyla ilgili bir birlik kurulması planlandı. Ve proje sonunda Hint inciri yetiştirici birliği de kuruldu. Hatta Tarsus ilçemizde ekilen sahalardan hasat edilen ürünlerimizden yaklaşık olarak 5 tonu da Rusya'ya ihracat olarak gönderilmiştir. Rusya'ya gönderilen bu Hint inciri Türkiye'nin ihraç ettiği 85. ürün olmuştur" diye konuştu.

Oluşturulan deneme parselinde ürün hasadı yapıldığını dile getiren Yıldız, "Bugün ilçe tarım müdürlüğümüzce kurulmuş olan deneme parselimizde hasadımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah hasadını gerçekleştirdiğimiz Hint incirlerimizin meyve suyunu sıkarak dondurma üretimi ile ilgili bir AR-GE çalışması yapmak istiyoruz. AR-GE çalışması neticesinde talebe göre endüstrisini gerçekleştirmeyi, gelişmesini sağlayarak fabrikasyona geçmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Gıda sanayisine kazandırılacak ürün daha da değerli olacak"

Erdemli-Akdeniz Naturel Yaşam Derneği (Naturel-Der) Başkanı Avni Taşyürek de, "Hint inciri kırsal alanda yetişen,gübre istemeyen, ilaç istemeyen, çok kıt su ihtiyacı ile yetişebilen bir meyve. Dezavantajlı çiftçilerimiz için bir ekmek kaynağı, gelir kaynağı. Tabi ki bu ürünler meyve olarak satıldıktan sonra bir de arta kalan ürünler var. Yani 2. sınıf, 3. sınıf ürünler var. Bu ürünlerinde gıda teknolojisi alanında değerlendirilmesi gerekiyor. Bu değerlendirme içinde bugün Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğümüz bir AR-GE çalışması başlattı. Bu AR-GE çalışması sonucunda ürün gıda sanayisinde kullanılarak daha değerli bir hale gelecek" dedi.