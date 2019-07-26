İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından internet üzerinden düzenlenen yarışmaya katılarak babaları için 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran ve internet üzerinden en çok beğeni alarak Mersinde ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada bisiklet kazanan öğrencilere ödülleri, Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından verildi.

Mersin Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali Su, paylaşımları ile en çok beğeni alan Defne Kesici, Aras Baloğlu ve Eymen Akyurt'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Su, "Bakanlığımızın projesi kapsamında Ramazan Bayramı tatili süresince uygulama noktalarında çocuklarımıza trafik karnesi dağıtmış ve karnelerin nasıl doldurulacağı konusunda bilgi vermiştik. Çocuklarımız aileleri ile yaptıkları seyahatler sırasında aracı kullanan ebeveynlerine notlar verdiler, doldurdukları karne fotoğraflarını 'twitter' üzerinden paylaşarak yarışmaya katıldılar. En çok beğeni alan fotoğraflardan biri de Mersin'deki üç öğrencimizin paylaştığı fotoğraf oldu. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Tüm sürücülerden trafikte duyarlı davranmalarını, kurallara saygı ve hoşgörü çerçevesinde azami ölçüde riayet etmelerini beklediklerini ifade eden Vali Ali İhsan Su, çocuklardan da ailelerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

Konuşmanın ardından Vali Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar tarafından, dereceye giren öğrencilere bisikletleri verildi.

Ödülünü alan öğrenciler, bisiklet kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, Vali Su'ya teşekkür ettiler.