Dilan Polat Ataşehir, yerli Rasping uygulamasıyla inceltiyor

Rasping'in geliştiricisi güzellik uzmanı Dilan Polat, “Türkiye'de ürettiğimiz yerli Rasping ile çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bu hem ülkemiz adına, hem de kendi adıma en büyük gurur kaynağım” diyor.

Bölgesel incelme yöntemleri için bir çok cihaz ve uygulama metodu olduğunu anlatan Dilan Polat, Rasping'i tamamen yerli ve milli özelliği ile rakiplerinden ayrıştığını söyledi. Dilan Polat, hem ülkemizde hem de dünyada bölgesel zayıflama konusunda bir marka haline geldiklerini belirterek kendi geliştirdiği ve patentini aldığı Rasping makinesini kendi güzellik merkezlerinde kullanmanın yanında, ihracatını da yaptıklarını kaydetti.

Polat,”Bölgesel incelmeye büyük bir talep var. Bunu gördük. Milyon dolarlar harcayıp makineleri yurt dışından ithal etmektense kendi imkanlarımızla nasıl üretebiliriz diye çalışmalara başladık ve inanın daha ileri teknolojide bir cihaz ürettik” ifadelerini kullandı. Güzellik sektöründe Türkiye'yi dünyada bir marka haline getirmek için çalıştıklarını belirten Polat, “Rasping'in seri üretimine geçtik. Tüm dünyaya ihracatını yapıyoruz. Ülkemiz güzellik sektöründe çok başarılı. Dışarıdan makine almak zorunda değiliz. Kendi makinemizi yaptık, şimdi tüm dünya bizden Rasping'i alacak” şeklinde konuştu.

Rasping ile vücut orantısına uygun olarak gerekli bölgesel incelmeyi sağladıklarını kaydeden Polat, “Hem kadınlarda hem de erkeklerde çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Öncelikli olarak kişilerin ihtiyaçlarını belirliyoruz ve olması gereken kilo endeksine göre uygulama yöntemine karar veriyoruz. Özellikle göbek ve basen bölgelerinde incelmek isteyen kişiler şu an en çok bu uygulamayı tercih ediyor” dedi.

Tek seansta 5 cm incelmek mümkün

Bir diğer adı “törpüleme “ olan uygulamanın, kilo vermek isteyen kişiler için bir umut olduğuna işaret eden Polat, “Rasping uygulamasını yaptığımız danışanlarımızın beslenme düzenlerine de dikkat etmelerini istiyoruz. Bu aslında bir bütünün parçası. Kilo verme sürecinde biz kişilere yardımcı oluyoruz ve orantılı bir şekilde zayıflamalarını sağlıyoruz. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen danışanlarımıza mutlaka spor yapmalarını da öneriyoruz. Kişiler, spor ve diyetle uygulamayı destekledikleri takdirde istedikleri görünüme rahatça kavuşabilir. Rasping bölgesel olarak incelme sağlar. Vücutta biriken yağın atılması oldukça önemlidir. Bu nedenle danışanlarımızın beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve hayatlarına belirli ölçüde sporu dahil etmesi bizim açımızdan çok önemli. Bu uygulama seanslar halinde sürmektedir. Ancak biz tek seansta 5 cm'e kadar incelme sağlıyoruz. Bu inanın dünya standartlarında mükemmel bir oran” şeklinde konuştu.