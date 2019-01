Dinamik Kavşak Sistemleri ile günlük 6 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'de 67 kavşakta hayata geçirilecek Dinamik Kavşak Sistemleri ile günlük yaklaşık 6 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacağını, günde 7 ton karbon salımının da önüne geçileceğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın birinci birleşimi, Burhanettin Kocamaz başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 48, komisyon raporlarına ait 1 ve gündem dışı 6 olmak üzere 55 madde görüşüldü.

Gündeme ilişkin maddeler görüşülmeye başlanmadan önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Hatice Güzin Türe tarafından MESKİ Mobil Uygulama sunumu yapıldı.

Günlük yaklaşık 6 bin litre akaryakıt tasarrufu sağlanacak

Sunumun ardından bir konuşma yapan Başkan Kocamaz, 2014'ten bu yana gerek MESKİ'de gerek Büyükşehir Belediyesi'nde teknolojinin her türlü nimetinden vatandaşı faydalandırmak için çalıştıklarını belirtti. 15 Ocak Çarşamba günü Dinamik Kavşak Sistemleri ile ilgili de yine bir sunum yapılacağını bildiren Kocamaz, “Şu anda hazırlanan bu yeni sistemle şehir merkezinde 67 kavşakta düzenleme yapıldı ve bunlar hizmete tam manasıyla girdiği andan itibaren yaklaşık her kavşakta 28 saniye gibi bir avantaj sağlanacak. Kavşaklar trafiğin durumuna göre kendi kendini idare edecek kameralar aracılığıyla. Günlük yaklaşık 6 bin litre akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Bunun yanında her gün 7 ton karbon salınımı da önlenmiş olacak. Bunlar gerçekten bir kentin akıllı sistemlerle idare edilmesi için olmazsa olmaz şeyler. Kurulacak yeni dinamik kavşak sistemi, Türkiye'deki en gelişmiş, en son ulaşım sistemi olacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu seçimi ile İhtisas Komisyonlarına üye seçiminin de yapıldığı meclis toplantısında, 14 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 300 bin TL'lik destek sağlanmasına yönelik teklif, ilgili komisyona havale edildi.

Kocamaz'ın, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği'nden (TCWTA) alınan davet mektubunda 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak ‘Dijital Dünyada Kasaba ve Şehir Ortaklıkları' temalı çalıştaya katılması ile ilgili madde ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesinde yapılan tiyatro salonunun adının ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Arslanköylü Kadınlar Sahnesi' olması ile ilgili teklifler oy birliği ile kabul edildi.