Dinçer: 'Bayram alışverişinde yerel esnaf tercih edilmeli”

Dinçer, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ve yaz sezonun başlaması nedeniyle piyasalarda göze çarpar bir hareketlik yaşandığını ifade ederek, özelikle tatlı, şekerleme, gıda ve giyim kuşam olmak üzere her sektörden esnaf sanatkarın bayram dönemi için hazırlıklarını tamamladığı bilgisini verdi.

Ramazan Bayramı alış verişlerinde özellikle çocuklu aileler için ayakkabı ve giyim kuşamın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dinçer, bayram bereketinin giyim kuşamın dışında oyuncak, tatlı, şekerleme, lokum, kuruyemiş ve taze sebze meyve ile tüm gıda sektörüne de önemli ölçüde yansıdığını vurguladı.

"Esnafımız da müşteri memnuniyetine önem vermeli"

9 günlük bayram tatili öncesi piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle esnaf ve sanatkarlara bir dizi uyarıda da bulunan Dinçer, “Sayıları hızla artan AVM'lerle birlikte rekabet şansı hayli azalan esnaf sanatkarlarımız için bayramlar bir fırsat. Bu anlamda esnaf sanatkarlarımızın bayram alış verişlerinde müşteri memnuniyetine önem vermelerini, tüketicilere rahat alış veriş imkanı sunmalarını bekliyoruz. Müşteri memnuniyeti, satışın gerçek yükünü taşıyan omurgasıdır. Eğer esnafımız müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti oluşturamazsa, müşterilerini kaybederler. Esnafımızın amacı müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yeni müşteri kazanmak, eskisini elde tutmanın beş katına mal olur. Bu nedenle müşteri ile ilişki çok önemlidir” dedi.

Esnaf ve sanatkarlardan müşteri odaklı davranmalarını beklediklerini kaydeden Dinçer, “Bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle esnafımızdan ayrıca işyerlerinde yüklü miktarda para bulundurmamaları, şüpheli davranışlar sergileyen şahıslara dikkat etmeleri,çarşı ve pazarlarda yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Mersinli

hemşehrilerimizinde alış verişlerinde AVM'leri değil, kent ekonomisine katkı sunulması, kent ekonomisinin güçlendirilmesi adına yerel esnafı tercih etmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanması ve yaz sezonunun başlaması nedeniyle bayramı memleketlerinde aileleriyle birlikte geçirmek isteyenlerin ve tatilcilerin uzun yol kat edeceğini kaydeden Dinçer, trafik kazaları konusuna da dikkat çekti. Bayramlarda trafik kazalarında artış olduğunun altını çizen Dinçer, “Yollar kan gölüne dönmesin” diyerek, “Bu anlamda şoför esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanmamalarını, yola çıkmadan önce mutlaka araçlarının bakımlarını yapmaları konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz” diye konuştu.