Dinçer: "İcra ve ihale ilanlarının yerel basında yayınlanmasının önü tekrar açılmalı”

Dinçer, basından sansürün kaldırılışın 111. yılı dönümü olan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla yaptığı açıklamada, yapılan hizmetlerin doğru ve tarafsız olarak halka aktarılmasında yazılı, görsel ve işitsel basının öneminin asla göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, halkı aydınlatan ve kamu oyuna gerçekleri bildiren aracın basın olduğunu söyledi.

Basının örtülü ya da açık biçimde sınırlandığı, basın özgürlüğünün sağlanamadığı ülkelerde, halkın ve gerçeğin sesi olma işlevini yitirdiğine işaret eden Dinçer, basın kuruluşlarının ekonomik olarak güçlü olması gerektiğine vurgu yaparak, "Mali imkansızlıklar basın kuruluşlarının bağımsız hareket etmesinin önündeki en büyük engeldir. Bu engelin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Özellikle yerel basın mali sorunların altında nefes alamamaktadır. Mali sıkıntı içerisinde olan gazeteler diğer konularda da sıkıntı çekmeye başlayacaktır. Maddi sıkıntı çeken gazete, tecrübeli ve eğitimli eleman çalıştıramayacak, bu da gazetenin içerik olarak kalitesizleşmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ihale ve icra ilanlarının kaldırılacak olmasının yerel basına ekonomik açıdan büyük darbe vuracağının altını çizen Dinçer, şöyle devam etti; "Haber toplamak, haberi basmak ve bu basılan haberleri kitleye duyurabilmek için oluşmuş gazeteler, ayakta kalabilmek için yeterli maddi güce ihtiyaç duymaktadır. Bugün ekonomik sıkıntı içerisinde olan yerel gazete sahiplerinin en önemli şikayetleri, resmi ilan pastasından yeterince pay alamamak, ticari ilan ve reklam yetersizliği, gazetenin ham maddesi olan kağıdı temin etme zorluğu, tiraj sorunu ve devletin yerel gazeteleri yeteri kadar desteklemediğidir. Bu sorunlar hali hazırda devam ederken icra ve ihale ilanlarının da kaldırılacak olması, yerel basının yok olmasına zemin hazırlayacaktır. Yerel basının ekonomik özgürlüğe kavuşturulması için icra ve ihale ilanlarının yerel basında yayınlanmasının önü tekrar açılmalı, gerekli teşvik yasaları bir an önce çıkarılmalı, kamu kurum ve kuruluşları ilan vermede daha duyarlı davranmalıdır.”

Basın çalışanlarının iş güvencesine, sendikal haklara sahip olarak daha rahat koşullarda çalışmasının sağlanması ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesinin, iş

verimliliğini artıracağı gibi basının gelişmesine de önemli katkıda bulunacağına vurgu yapan Dinçer, “Basınımız hukuk devleti ilkesine sadık kalarak görevini yerine getirirken, ulusal değerlerimizin korunması ve Türkçe'nin doğru kullanımına özen göstermeli, özellikle çocukların ve gençlerin bedensel, ruhsal ve etik yönden gelişmelerine zarar verecek, onları suça itecek yayınlardan uzak durmalıdır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle basından sansürün kaldırılışının yıldönümünü kutluyor, basın çalışanlarına başarı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.