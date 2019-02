Dinçer, Mersin'e işletmeler üstü eğitim merkezi kurulmasını istedi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının adresinin mesleki eğitim olduğunu belirterek, Mersin'e içerisinde her türlü meslek kollarında atölyelerin bulunduğu işletmeler üstü eğitim merkezinin mutlaka kurulması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Bekir Topçu, bir grup partili ile birlikte Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer'i ziyaret etti. Başkan Dinçer, ziyarette yaptığı konuşmada, Yenişehir bölgesinin esnafın en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olduğunu belirtti. Yenişehir Belediyesi'ni, devasa AVM'lere, sosyete pazarlarına ruhsat vererek, çevredeki binlerce esnafın kapısına kilit vurmasına zemin hazırlamakla eleştiren Dinçer, bu anlamda Yenişehir'de çok büyük sorunlar yaşadıklarını vurguladı.

“Yerel yönetimler yüzlerini başka illere değil, buradaki esnafa çevirmeli”

Tüm belediye başkan adaylarına, “AVM'lere ruhsat verme sevdasından, sosyete pazarlarından, kermeslerden, belediyelerin ihtiyacını başka bölgelerden karşılamaktan ve ticarete engel olmaktan vazgeçin” çağrısında bulunan Dinçer, “Hepimiz yaşıyor ve görüyoruz. Yerel yönetimler sanki burada üretim yapılmıyormuş gibi bir çöp konteyneri ihtiyacını dahi başka bölgelerden karşılıyor, matbaa işlerini başka ilçelerde yaptırıyor. Bizim buradaki esnafımız da ayakta kalmak için mücadele veriyor. Yerel yönetimler bölgemizi ve ülkemizi kalkındıracak projeler üretmeli, yüzlerini başka illere değil, buradaki esnafa çevirmeli. Kavgacı değil, uzlaşıcı olmalı. İşyerini kapatmak için değil, açtırmak için mücadele etmeli. Kapanan her işyerinin işsizler ordusuna yeni bireyler katılması olduğunun farkında olmalı“ dedi.

“İşletmeler üstü eğitim merkezi mutlaka kazandırılmalı”

Bölgenin ve Türkiye'nin kalkınmasının anahtarının mesleki eğitim, üretim ve istihdam olduğunu vurgulayan Dinçer, “Bizim bunlara ihtiyacımız var. Mersin'e, içerisinde bütün meslek kollarında atölyelerin bulunduğu bir işletmeler üstü eğitim merkezi mutlaka kazandırılmalıdır. Mersin'de işsizlik had safhadayken, işyerlerimizde ise kalifiye eleman sıkıntısı çekiliyor. Yetiştirecek çırak, kalfa bulamıyoruz. Bunun için mesleki eğitim özendirilmeli. Bizler kentimize gençlerimizi altın bilezik sahibi yapacak olan işletmeler üstü eğitim merkezinin mutlak suretle kazandırılması taraftarıyız. Bunun için yerel ve genel idarelerden destek bekliyoruz. Ayrıca her ilçemize mutlak suretle modern sanayi siteleri kurulması gerektiğine inanıyoruz. Kurulan her sanayi sitesi ve eğitim merkezi, üretime, ekonomiye ve istihdama katkı sunacaktır” diye konuştu.