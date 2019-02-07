Dinçer: "Sanayi siteleri mücadelemiz sürecek"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, yıllardır şehrin iki bölgesinde modern sanayi siteleri kurmak için mücadele verdiklerini belirterek, " Ancak 1/5000 ölçekli haritada yer işaretlenmemesinden kaynaklı bunu bir türlü hayata geçiremedik" dedi.

Dinçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın ESOB'u ziyaretinde yaptığı konuşmada, Mezitli'de bazı projeleri çeşitli nedenlerden dolayı hayata geçiremediklerini belirterek, "Bunun başında sanayi sitesi konusu geliyor. Bizlerin amacı şehrin doğusuna ve batısına olmak üzere iki bölgede modern sanayi siteleri kurmaktı. Özelikle şehrin içerisinde apartman altlarında görüntü, gürültü ve kimyasal kirlilik oluşturan işyerleri ile kent merkezinin içerisinde kalan sanayi sitesini daha modern bir sanayi sitesine taşımak için yıllarca mücadele verdik. Ancak 1/5000 ölçekli haritada yer işaretlenmemesinden kaynaklı bunu bir türlü hayata geçiremedik. Yine Mezitli ilçemizde sanayi sitesi ve hal kompleksi şehrin içerisinde kaldı. Ne büyüyebiliyor ne gelişebiliyor. Özellikle sanayi sitesi yol geçen hanı durumunda, insanlar orayı geçiş yolu olarak kullanıyor. Bunun önüne geçilmeli, Mezitli Sanayi Sitesi ve hal kompleksi için yeni yerler belirlenmeli” diye konuştu.

Mezitli'ye çok amaçlı bir galericiler sitesi kazandırma düşüncesini de belediyelerin farklı siyasi partilerden olmasından kaynaklı olarak hayata geçiremediklerini kaydeden Dinçer, “Mezitli'ye bünyesinde birinci ve ikinci elin satışlarının yapıldığı, oto yedek parçacılarının da bulunduğu, üzeri açılıp kapanabilecek bir galericiler sitesini kazandırmak en büyük hayallerimizden biriydi ama maalesef bunu da gerçekleştiremedik. Bugün Galericiler Sitesi şehrin çok dışında ve içerisindeki esnafın bir çoğu dışarıdan gelme. Orada bizim esnafımız yok denecek kadar az. Ama bu demek değil ki, biz sanayi sitesi ve galericiler sitesi projemizden vazgeçtik. Önümüzdeki süreçte seçilecek yeni yerel yönetimlerle bu projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dinçer, Mezitli'de pazarcı esnafının sorunlarına çözüm üretildiğini belirtirken, ilçede kısmen ruhsatla ilgi sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, “İnsanlar işyeri açmış ama ruhsat alımına uygun değil. Bunları bugüne kadar nasıl aştıysak aynı şekilde devam ettireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"En büyük sıkıntı birlikteliğin sağlanamaması"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da Ahi ocağı Esnaf Odaları Birliğinde bulunmaktan büyük memnunluk duyduğunu ifade ederek, “Başkanımız hayallerinden bahsetti ama bunlar hayal değil, hemen çözüm isteyen talepler. Bence Mersin'in en büyük şansızlığı birlikteliğin sağlanamaması. Bugün ilimizde siyasi partiler ve onların parlamentodaki temsilcileri olan milletvekilleri arasında ortak noktada konsensüs sağlanarak merkezi hükümete baskı anlamında bir enerji maalesef gerçekleştirilemedi. Ben şuna inanıyorum ki, siyasi parti temsilcileri birlikte olsalar merkezi hükümette yaptıramayacakları iş yoktur ama herkes ayrı kanaldan gidince hiçbir şey yapamıyorsunuz” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Başkan Dinçer'in de ifade ettiği üzere ilçede sanayi sitesi ve hal kompleksinin kent merkezinin içerisinde kaldığı ve bu haliyle verimli olmadığı fikrine katıldığını belirten Tarhan, şöyle devam etti; "Ben kendi bölgemde bulunmasından dolayı Mezitli Sanayi Sitesi ve halk kompleksinin 1/5000 ölçekli haritada yeni bir alan tespit edilerek buralara taşınması taraftarıyım. Davultepe civarında hazineye ait bir arazi bulunursa sanayi sitemizi oraya taşıyabiliriz. Mevcut sanayideki esnafımızın avantajları var. Tapulu yerleri var. Yeni planda bu ticari yerleri TOKİ'ye verelim, TOKİ bunun karşılığında hazine arazisine sanayi sitesini kursun. Tapu sahiplerine cüzi fiyattan, diğerlerine ise piyasa fiyatlarından satsın. Bunun örnekleri var. Bu alternatifin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

Mezitli'ye galericiler sitesi kurulması konusuna da değinen Tarhan, “Ben galericiler sitesinden ziyade içerisinde galericiler, yedek parçacılarla birlikte otomobil satışı yapan firmalarında bulunduğu Otomobilciler Sitesi kurulması gerekliğine inanıyorum. Bu konuda da gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Ama siyasi uzlaşının sağlanması konusunda da siz meslek kuruluşlarının siyasilere baskı unsuru oluşturmanız gerektiğine inanıyorum. Mezitli Belediyesi olarak esnafımızla uyum içerisinde çalıştık. Bu çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de uyum içerisinde devam ettireceğimize inanıyorum" dedi.