Dinçer: "Sanayi sitesi için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bünyesinde kurulu 70 meslek odası ve 65 bin üyesiyle kentin en büyük meslek kuruluşu olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer'i ziyaret etti.

İlde kurulu çok sayıda esnaf odası başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Kocamaz'a adaylığı konusunda hayırlı olsun dileklerini ileten Dinçer, temsil ettiği esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumak adına birlikte iyi niyet içerisinde mücadele verdiklerini söyledi. Özellikle Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin Türkiye'ye örnek model olduğunu ifade eden Dinçer, "Belediye esnaf işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje Türkiye'ye örnek olarak gösterildi. Bu sanayi sitesini bizlere kazandırmasından dolayı başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

"Sanayi sitesi için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Mersin'de sanayi sitesiyle ilgi çalışmaları çeşitli nedenlerle maalesef çözemediklerini belirten Dinçer, "Kente 5 bin işyeri kapasiteli sanayi sitesi kazandırmak için çok büyük mücadeleler verdik ama maalesef kentin anayasası olan 1/5000'lik haritalarda sanayi sitesi olarak yer işaretlenmemesinden kaynaklı bunu bir türlü gerçekleştiremedik. Korukent Mahallesi civarında bir yer bulduk ama burası da mecliste grubu bulunan partilerin ortak kararıyla konut alanına çevrildi ve bizim sanayi sitesi özlemimiz gerçekleşemedi. Tabi biz bu anlamdaki mücadelemizi bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte Mersin'e yakışır bir sanayi sitesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Dinçer, belediyelerin elindeki gayrimenkullerdeki fiyat artışı nedeniyle esnafın sıkıntı yaşadığına dikkat da çekerek, “Özelikle Zafer Çarşısındaki esnafımızın kiralarında yüzde 30-40 gibi fiyat artışları söz konusu. Esnafımız bu kiraları ödeyemiyor. Kirasını

ödeyemeyen bir çok esnafımız için tahliye kararı çıkartılmış. Kiralardaki bu artışın tekrar gözden geçirilmesini ve makul düzeye çekilmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra ulaşım sektöründeki servis araçlarımızın özürlü rampasıyla ilgili sıkıntısı var. Aracına özürlü rampası taktırmayan esnafımız bu ay içerisinde yaptırması gereken vizeyi yaptıramayacak. Biz özürlü rampasıyla ilgili olarak UKOME Daire Başkanlığına talimat vererek 6 ay daha ek süre verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dinçer, yine esnaf ve sanatkarların kullandığı su ücretlerine de indirim istediklerini kaydederken, mezbahalarda kaçak kesimin önlenmesi adına denetimlerin sıklaştırılmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Kocamaz: "Yapılmamış bir çok hizmeti hayata geçirdik"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise 25 yıldır Tarsus ve Mersin'de hizmet belediye başkanı olarak hizmet verdiğini hatırlattı. 1994 yılında başlayan hizmet yolculuğunun, her seçim döneminde artan bir destekle bugünlere geldiğini anlatan Kocamaz, "Tarsus ve Mersin'de bugüne kadar yapılmamış bir çok hizmeti hayata geçirdik. Ama Mersin gibi bir ilde yılların ihmalinin 5 yılda çözülmesi kolay değil. Bizim göreve geldiğimizde büyükşehir sadece 4 merkez ilçeden sorumluydu. Ama bizle beraber görev alanımız 13 ilçeye çıktı. Mersin'in nüfusu 1 milyon 800 bin, sadece kırsalda 509 mahalle var. İstanbul'un üç katından fazla bir alana hizmet veriyoruz ama genel bütçelere ayrılan paylarda sadece nüfus baz alınıyor. Kırsaldaki bu 509 mahallede yol bile yoktu. Sadece kırsala 5 bin 500 kilometre yol yaptık. Bizim iddiamız vardı. Yolsuz ve susuz köy bırakmayacağız diye. Çok şükür bunu başardık. Kırsaldaki hiçbir mahallemizin su ve yol sorunu kalmadı” dedi.

"Mersin, hizmete aç bir şehirdi"

“Göreve geldiğimizde Mersin'in tüm ilçeleri hizmete açtı” diyen Kocamaz, şöyle devam etti; "Biz bu görevi devralıncaya kadar büyük problemlerini çözmüş tek yer Tarsus'tu. Oda benim orada 20 yıl grev yapmamdan kaynaklanıyor. Mersin mezbahanesi inşaattı orayı tamamladık. Anamur, Mut ve Silifke'de mezbaha yaptık, Gülnar ve Çamlıyayla mezbahanesini modern hale getirdik. Yine çöp en büyük sorundu ve o sorunu da çözdük. Bugün Mersin ve Silifke'de çöpten 150 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak 10 megavat elektrik üretiyoruz. Yine Mersin otogarını tamamladık, kavga dövüşle otoban bağlantısını yaptık. Anamur ve Gülnar'da yeni otogar yaptık, diğer bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor.”

Göreve geldiklerinde Mersin'de şehrin anayasası olan 1/100 binlik planın olmadığını da kaydeden Kocamaz, “Şehrin kesin çözüm isteyen sorunları için planlar olması lazım. Ama geldik gördük ki kentin ne 1/5000'lik ne de 1/100 binlik planı var. Kentin 1/100 binlik planı olmadan, 1/5000'lik planı ona oturtamazsınız. Şu an bütün ilçelerimizde 1/5000'lik planlar hazırlandı sayılır. Mersin merkezde de serbest bölge otoban bağlantı kısmı tamamlandı. Bir kenti çarpık kentleşmeden kurtarmak için biraz gözü kara olmalısınız ve radikal kararlar almalısınız. Ama burada herkes maalesef buna göğüs geremiyor. Bizim göğüs gerdiğimiz yerlerde merkez ilçeler bu sorumluğu almayınca itirazlar oluşuyor. Birde bunun üzerine imar barışı gelince maalesef olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

"Raylı sistemden metroya döndük"

Ulaşım Master Planı çerçevesinde hayata geçirmek istedikleri Monoray sisteminin onay alamadığı için raylı sistemden metroya dönüldüğünü söyleyen Kocamaz, "Plana göre metro batıda Kandak, doğuda serbest bölgeye kadar olmak üzere 19 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi doğuya taşınacağı için onun altına da bir istasyon olacak. Tabi gönlümüz kentin en uç noktasına kadar bu tesisleri yapmak ama salavata kuvvete bağlı. Adam sayısına bağlı, gelire göre bu işleri yapmak zor. Diğer taraftan da dünyada raylı sistemlerin tamamı merkezi hükümet tarafından yapıldığı gerçeğine tanık olmaktayız” diye konuştu.

Kocamaz, konuşmasının devamında Zafer Çarşısındaki fiyat artışının kendilerince değil, Ticaret Odası ve Emlakçılar Odasından oluşan bilirkişilerce belirlendiğini ifade ederken, çarşı esnafını mağdur eden bir durum söz konusuyla bunu inleyeceklerini sözlerine ekledi.