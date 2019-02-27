Dinçer: “Vergi olmazsa ekonomi olmaz”

Güçlü bir ekonomi, güçlü bir devlet ise ödenen vergilerle mümkündür” dedi.

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Grup Müdürleri Bekir Yiğit, Ahmet Tamer Yıldız, Osman Çelik ve Orhan Şener ile birlikte 30. Vergi Haftası kapsamında Mersin ESOB Başkanı Dinçer'i ziyaret etti. Günün anısına Başkan Dinçer'in yakasına kokart takan Güngör, toplumda vergi bilincinin aşılanması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla Vergi Haftası kutlamaları yapıldığını belirtti. Esnaf ve sanatkarlar ile vergi mükelleflerinin Vergi Haftasını kutlayan Güngör, ESOB ile işbirliğinin artarak devam etmesini diledi.

Türkiye'nin bütçe kaynağının büyük bölümünü vergilerin oluşturduğuna dikkat çeken Dinçer ise “Bizler esnaf ve sanatkarlar teşkilatı olarak vergilendirilmiş kazancın kutsal, verginin ise kutsal bir insanlık görevi olduğuna inanıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız biliyorlar ki, devletine ödenen her kuruş vergi kendisine hizmet olarak dönecektir. Ve yine biliyoruz ki, vergi olmazsa ekonomi olmaz, ekonomi olmazsa devlet olmaz. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir devlet ise ödenen vergilerle mümkündür” diye konuştu.

Toplumun tüm kesimlerinin vergi ödemede duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizen Dinçer, “Son dönemlerde sayıları hızla artan AVM'ler, mahalle aralarına kadar giren market zincirleri ve e-ticaretle de rekabet halinde olan esnafımız, devletine olan vergi borcunu en önemli borç olarak görmektedir. Esnafımız ekonomi iyi olsun, ülkemiz güçlü olsun ister. Çünkü bilir ki, ekonomi güçlü olursa işleri iyi olur. İşleri, kazancı iyi olan her esnafımız vergisini seve seve öder ama verginin karşısında kayıt dışı ekonomiyle de mücadele edilmesini ister” ifadelerini kullandı.

Vergi dairesi ile ESOB'un ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Dinçer, “Vergi daireleri olmazsa bizler devletimize vergilerimizi rahat bir şekilde ödeyemeyiz. bu hafta hepimizin haftası. Vergi haftamız hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.