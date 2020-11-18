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Dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlama: 1 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir dinlenme tesisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir dinlenme tesisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan bir sendikanın dinlenme tesisinin bodrum katındaki kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada tesis müdürü Y.A (51) yaralanarak Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kazan dairesindeki patlamaya, su ısıtma tankındaki basınç yükselmesinin yol açtığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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