İhlas Haber Ajansı

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Direğe bağlanmış doğanı kurtarıp doğaya bıraktılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 zabıta memurunun dikkati, direğe bağlanmış doğanın hayatını kurtardı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 zabıta memurunun dikkati, direğe bağlanmış doğanın hayatını kurtardı.


Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye gezen zabıta memurları Donuktaş Tapınağı önünde boş bir arsada kuş sesi duydu. Araçtan inen zabıta komiseri Hakan Öcal ile zabıta memuru Ali Gözüküçük, bir doğanın ayaklarından direğe bağlı olduğunu gördü. Zabıta memurları ilk olarak kuşu direkten kurtardı, daha sonra bağlanmış olan ayaklarını ipten kurtardı. Hayvansever zabıta memuru Ali Gözüküçük, su verdikten sonra kuşun herhangi bir yarası olmadığını görünce kuşu doğaya salıverdi.

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