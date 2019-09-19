Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Vali Su'ya ziyaret

Bir dizi etkinlik ve toplantıya katılmak üzere Mersin'e gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

3 günlük Mersin programına Vali Su'yu ziyaret ederek başlayan Erbaş'ı protokol üyeleri, Valilik girişinde karşıladı. İlk olarak Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, makamda Vali Su'dan Mersin ile ilgili bilgiler aldı. Mersin'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erbaş, "Mersin'de 2,5 günlük bir programımız var. İl buluşmalarımızın 23'üncüsü burada gerçekleştiriyoruz. Valimize yaptığımız ziyaretin ardından icazet merasimine katılacağız ve üniversitemizde açılış dersi vereceğiz" dedi.

Vali Su ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erbaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ziyaret, basına kapalı olarak devam etti.