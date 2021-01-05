Doç. Dr. Nayır, kanser hastalarını uyardı: “Kemoterapiye giderken toplu taşımadan uzak durun”

Dr. Erdinç Nayır, kanser hastalarının korona virüs sürecinden en fazla etkilenen kesim olduğunu söyledi. Kanser hastalarını uyaran Nayır, “Hastaneye kemoterapi almaya giderken mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarından uzak durun; kalabalık ortamlarda bulunmayın” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Dr. Erdinç Nayır, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde en çok kanser hastalarının olumsuz etkilenebileceklerini belirterek, bu hastaların salgından korunma yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

Korona virüsün daha çok solunum damlacıkları yoluyla bulaştığını kaydeden Doç. Dr. Nayır, “Öksürme, hapşırma ve konuşma yoluyla bu virüs bulaşabiliyor. Ayrıca yakın temas ile kişiden kişiye veya enfekte yüzeylere, nesnelere dokunma yoluyla da bulaşabilir. Onkolojide kanser hastası olarak kontrolleriniz varsa veya kanser hastası yakınınızı kontrole götürecekseniz doktorunuza danışarak erteleyebilirsiniz. Mesela, meme kanseri tedavisi almış, 3'üncü yılda doktoruna kontrole gidecek bir hasta, kontrollerini 2-3 hafta sonra yaptırabilir. Ancak PET-CT çektirdiniz veya çektirecekseniz, mutlaka çektirin ve sonucunu doktorunuza gösterin. Tomografi veya başka bir film çektirirseniz de doktorunuza gidip gösterin” dedi.

“Kemoterapiye giderken toplu taşımadan uzak durun”

Kanser tedavisi gören hastaların hastaneye gitmeleri gereken durumları değerlendirerek uyarılarda da bulunan Nayır, “Kanser için damardan veya ağız yoluyla aktif tedavi alıyorsanız hastaneye başvurabilirsiniz. Başvurmadan önce eğer hekiminize ulaşabilirseniz ön bir bilgi alarak hastaneye gidebilirsiniz. Acil bir durumunuz veya şikayetiniz varsa hastaneye başvurabilirsiniz. Hastaneye kemoterapi almaya giderken mümkün olduğunca toplu taşıma araçları kullanılmamalıdır, eğer kullanılacaksa maske takılmalı, ellerin hijyeni için dezenfektan kullanılmalıdır. Hastaneye ulaşıldığında üniteye girmeden önce eller iyi bir şekilde yıkanmalıdır” diye konuştu.

“Kalabalık ortamlarda bulunmayın”

Tedavi alan veya tedavisi bitmiş takipte olan tüm hastalara önerilerde bulunan Doç. Dr. Nayır, “Bu dönemde alınabilecek en önemli tedbir kalabalık ortamlara girmemenizdir. Bu dönemde mümkün olduğunca AVM gibi kalabalığın olduğu ortamlardan uzak durmakta fayda var. Sosyal izolasyon, salgını önleyecek önemli bir adımdır. Bu dönemde kalabalık eş-dostun olduğu ev ortamına da girmemenizi öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde herkesin çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Nayır, bir kişinin dikkatli olmasının birçok kişinin bu salgından korunmasını sağlayacağını ifade etti.