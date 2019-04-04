Doç. Dr. Yakar: “Kolonoskopiden utanmayın. Kolonoskopi hayat kurtarıyor”

Ancak, Doç. Dr. Tolga Yakar, kolonoskopinin hayat kurtardığını belirterek, “Kolonoskopi mi sizi daha çok korkutuyor, yoksa kolon kanseri mi? Kolonoskopi gözünüzü korkutmasın, çünkü kolon kanserine yakalanmak çok daha korkulacak bir durum” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakar, yaptığı açıklamayla insanları kolonoskopi yaptırmaları konusunda uyardı. Kalın bağırsak tarama programlarıyla henüz kansere dönüşmemiş polip gibi öncü lezyonların, erken dönem bölgesel kanserlerin teşhis ve tedavisinin mümkün olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yakar, kalın bağırsakta gelişen bir hastalık olan kolon kanserinin, dünyada en sık görülen kanser türleri arasında bulunduğunu vurguladı. Hareketsiz yaşam, stres, obezite ve işlem görmüş yiyeceklerin tüketiminin fazla olması gibi nedenlerle kolon kanserinin gelişmiş ülkelerde görülme sıklığının gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat arttığına işaret eden Yakar, “Oysa özellikle 50 yaş sonrası yapılacak tarama testi ve kolonoskopi hayat kurtarıyor” ifadelerini kullandı.

“50 yaş üzeri herkes senede bir kez tarama testi yaptırmalı”

50 yaş sonrası herkesin senede bir defa dışkıda gizli kan tarama testi yaptırması gerektiğini vurgulayan Yakar, kalın bağırsağın iyi ve kötü huylu lezyonları içinde barındırdığını dile getirdi. Kalın bağırsağın nispeten kolay erişilebilir bir organ olduğunu belirten Yakar, “Bu nedenle kalın bağırsak kanserinin erken teşhise uygun bir hastalık olduğu bilinmeli. Kalın bağırsak kanserini gelişmeden önlemek ve erken dönemde yakalayabilmek için kolonoskopi işlemi yapılması hayati önem taşıyor. Kalın bağırsak kanseri, erken tanı konamaması durumunda karaciğer, akciğer gibi organlara sıçrayabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Kolonoskopi mi sizi daha çok korkutuyor, yoksa kolon kanseri mi?”

“Erken teşhis sizin elinizde” diyen Yakar, şu uyarılarda bulundu: “Günümüzde hala insanlar kolonoskopik inceleme yaptırmaktan veya benzeri testlere girmekten utanıyor. Onlara şu çağrıda bulunuyorum: Lütfen senede bir kez taramanızı yaptırın. Kendinize şu soruyu sorun, kolonoskopi mi sizi daha çok korkutuyor, yoksa kolon kanseri mi? Bilinmeli ki, kalın bağırsak tarama programları ile henüz kansere dönüşmemiş polip gibi öncü lezyonlar ve erken dönem bölgesel kanserleri saptamak ve tedavi etmek mümkün. Ayrıca kolonoskopik inceleme, kanser dahil birçok bağırsak hastalığının teşhisinin koyulmasına imkan sağlıyor.”

“Türkiye'de her yıl 5 bin kişi kolon kanserinden ölüyor”

Türkiye'de her yıl yaklaşık 5 bin kişinin kolon kanserinden öldüğünü belirten Yakar, “Özellikle 50 yaş sonrası herkesin tarama testi yaptırmasında, yılda bir kere check up programına katılmasında fayda var. Ailede kanser öyküsü olanlar, hekimleri ile risk değerlendirmelerini yapıp, gerekli önlemleri almalı” dedi.

Hastalığın belirtilerinin açıklanamayan aşırı kilo kaybı, uzun süreli ishal ya da kabızlık gibi sindirim sorunları, makattan kan gelmesi ve kansızlık olduğunu anlatan Yakar, bu belirtilerden birinin bile görülmesi durumunda doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Yakar, “Özellikle makattan kan gelmesi hemoroit ile karıştırılıyor, bu durum tanı ve tedavide gecikmelere neden olabiliyor. Bu nedenle gaytada kan varsa vakit kaybetmeden mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurmak gerekiyor” diye konuştu.