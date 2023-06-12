Doğa dostu ürünlerle tüm dünyanın beğenisini kazandı

Dünyanın birçok ülkesine doğa dostu ürünler ihraç eden Mersin'deki ambalaj firması, plastik ürünlere adeta savaş açtı. Tamamen geri dönüştürülebilen ürünler üreten firma, Türkiye'de de farkındalık oluşturmak istiyor. Worldpack Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Beşenk, doğa dostu ürünlerden kesinlikle vazgeçmediklerine dikkat çekerek, "Plastik ürünlerine savaş açan bir firmayız. Ürünlerimizin tamamı geri dönüştürülebilir ve sertifikalı ürünlerdir" dedi.

Dünyanın en büyük problemlerinden biri olan mikroplastik sorununa karşı 2013 yılında kurdukları fabrikayla doğa dostu ürünler üretmeye başlayan Worldpack ambalaj firması, tamamen geri dönüştürülebilir ürünleriyle Avrupa, Amerika, Kanada ve İngiltere pazarında söz sahibi konuma geldi. Türkiye'de 6 fabrikasıyla üretim yapan firma, yeni yatırımlarla da potansiyelini güçlendirme hedefinde.

Yaptıkları üretimle ilgili açıklamalarda bulunan Worldpack Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Beşenk, doğa dostu ambalajlar ürettiklerini söyledi. Çevre dostu ürünlerle müşterilerinin değerlerine değer kattıklarını belirten Beşenk, "6 farklı lokasyonda üretim yapıyoruz. Bunların her biri farklı kalemlerde kağıt ve kartondan ürünler yapıyor. Kimi tesislerimizde çanta, kimi tesislerimizde de kese kağıdı, kutu grubu ve endüstriyel ürünler üretiyoruz. 2013 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı pazarlara çalışıyoruz. Şu anda ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla ağırlıklı olarak ihracat yapmaya da başladık. Ürünlerimiz yurt dışında büyük beğeni topladı. Amacımız müşterilerimizin memnuniyetini daha da arttırmak" diye konuştu.

"Ürünlerimiz geri dönüştürülebilir ve sertifikalı ürünlerdir"

Üretimde hijyene çok ciddi önem verdiklerini vurgulayan Beşenk, "Ürettiğimiz ambalajların bazıları gıdayla temas ettiği için hijyen bizde birinci sırada ve kullanmış olduğumuz kağıt ürünleri tamamen yüzde yüz selülozdan üretiliyor. Ayrıca yurt dışının tamamen dikkate aldığı ürünler, geri dönüştürülebilir ve sertifikalı ürünlerdir. Biz de bu sertifikaların tamamını aldık ve ürünlerimiz geri dönüştürülebiliyor. Bu ürünlerin sürekliliğini sağlayabilmek içinde çok ciddi ithalat yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de selüloz üretimi olmadığı için ham maddeyi mecbur yurt dışından getirtiyoruz. Gıdayla temas eden her türlü kutuyu üretebiliyoruz. Taşıma, kraft çantalar üretiyoruz. Bu da bütün dünyada beğeni topluyor. Bunların tamamını geri dönüştürülebilir kağıttan üretiyoruz. Kese kağıdını da yüzde yüz selülozdan üretiyoruz. Bu kriterlerin tamamına uyduğumuz için ürünlerimiz Avrupa'da, Amerika'da ve Kanada'da büyük beğeni topladı. Üretimimizde yapay zekayı kullanıyoruz. Müşteri odaklı çalıştığımız için bizi sektörde bir adım daha öne geçirdi" şeklinde konuştu.

Dünya genelinde çok hareketli bir sektöre sahip olduklarını kaydeden Beşenk, "Tüketim odaklı ürünler ürettiğimiz için dünyada tüketim arttığı zaman bizim üretimimiz artıyor, düştüğü zaman bizim de üretimimiz düşüyor. Özellikle çanta grubunda dünyanın çok dikkat ettiği konular var. İngiltere'de, Almanya gibi ülkeleri gerçekten domino etmiş durumdayız. Amerika'da yavaş yavaş işlerimizi büyütüyoruz. Şimdi Avrupa ve Amerika'dan sonra yönümüzü Ortadoğu'ya döndük. Özellikle Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılanmak istiyoruz. O bölgelerde de görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Plastik ürünlerine savaş açan bir firmayız"

Doğa dostu ürünlerden kesinlikle vazgeçmediklerinin altını çizen Beşenk, "Bu doğa dostu ürünleri kendi vizyonumuzla birlikte bütün pazara çok hızlı bir şekilde yayılmasını istiyoruz. Plastik ürünlerine savaş açan bir firmayız. Onun üzerine bütün dünyada paneller düzenliyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Türkiye'de de en büyük eksiklik aslında ambalaj bilgisi eksikliği. Çünkü insanlar ambalaj ürünleri alıyor ama bunların ne şekilde ne şartlarda üretildiğini bilmiyor. Kesinlikle insanların bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa'da ve Amerika'da insanlar çok bilgili. Firmalar özellikle gıdayla temas eden ürünlerde kesinlikle şartları yerine getirmeyen ürünler kullanmıyorlar. Ancak Türkiye'de bazen piyasayı geziyoruz. Gördüğümüz gıdayla temas etmemesi gereken bazın ürünler gıdayla temas ediyor. Bu konuda insanları, firmaları uyarıyoruz. Gıdayla temas aldıkları ürünlerde kesinlikle gerekli belgeleri istesinler" dedi.

Fabrikalarının tam kapasite çalıştığını aktaran Beşenk, "Kağıt grubundan ortalama aylık 200 ton civarında üretim yapıyoruz. 6-7 milyon adet arasında çanta üretimimiz var. Kutu grubunda ise ortalama 75-80 konteyner üretimimiz totalde baktığınız zaman çok ciddi bir üretime sahibiz. Halen biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü müşterilerimiz sürekli taleplerde bulunuyorlar. Biz de bu talepleri karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.