Doğa gezginleri Silifke'de kar yürüyüşü yaptı

Mersin'in Silifke ilçesinde Poyraz Doğa Gezginleri üyeleri ilçenin yüksek kesimlerine yağan kar yağışı sonrası yürüyüş etkinliği düzenledi.

Türk ve Rus vatandaşlarından oluşan üyeler ilçeye bağlı Yeniçıktı Mahallesinde kar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Bölge halkı ile sohbet eden üyeler iki saatlik yürüyüşün ardından ilçeye geri döndü.

Poyraz Doğa Gezginleri Derneği Başkanı Ümit Halik Üçyıldız 8 yıldır etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Bölgemizde yaşayan Rus vatandaşların da katılımı ile Silifke'ye bağlı Yeniçıktı mahallesinde bir kar yürüyüşü organize ettik. Bembeyaz örtüye bürünmüş doğanın içerisinde kısa bir kar yürüyüşü gerçekleştirdik. Zaman zaman bulduğumuz eğimlerden poşet yardımı ile kayarak ve bol bol kar fotoğrafı çekerek keyifli zaman geçirdik. Kar üzerinde yaktığımız ateşte bir kar ritüeli olan sucuk pişirdik. Yemeğin ardından köy kahvesinde yanan odun sobasının etrafında sıcacık çaylarımızı yudumladıktan sonra Silifke'ye geri döndük. Güzel bir kar yürüyüşünün ardından haftaya tekrar buluşmak üzere vedalaştık” dedi.