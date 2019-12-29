Doğan: "GMO FREE Turkish Cotton markamız AB standartlarında"

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan, 4'üncü Akdeniz Pamuk Yolu etkinliğinde GMO FREE Turkish Cotton markasıyla GDO'suz pamuktan üretilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin Avrupa Birliği'nde kabul gören EU GMO FREE markasına dahil edilmesi talebinin karşılanmadığını belirterek, “GMO FREE Turkish Cotton markamız Avrupa Birliği standartlarındadır. Markamızın EU GMO FREE'ye dahil edilmesi için görüşmelerimiz devam etmelidir” dedi.

İzmir Ticaret Borsası, Yunan Pamuk Birliği ve İspanya Ulusal Pamuk Merkezi'nin birlikte organize ettiği 4. Akdeniz Pamuk Yolu etkinliği İspanya'nın Barcelona kentinde pamuk sektörünün paydaşlarını bir araya getirdi. İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yunan Pamuk Birliği Başkanı Vasileios Markou ve İspanya Ulusal Pamuk Merkezi Başkanı Josep Barderi Torm'un açılış konuşmaları yaptığı etkinlikte Akdeniz'in farklı ülkelerinden sektör temsilcileri tarafından pamuk piyasaları, lojistik, tekstil sanayindeki gelişmeler ve sürdürülebilirlik gibi konular ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'nin Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Ticaret Ataşesi Elif Berrak Taşyürek de katıldı.

"GDO'suz pamuk ürünlerini bütünlük içinde pazarlama önerisi"

Türkiye heyetinde yer alan Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan, gün boyu süren etkinlikte GDO'suz Türk pamuğunun GMO FREE Turkish Cotton ismi yerine, Avrupa'daki pamuk üreticileri ile birlikte hareket ederek “EU GMO FREE” logosu altında bir bütünlük içinde pazarlanması önerisinde bulundu.

Fatih Doğan, 2011'den beri GDO'suz Türk pamuğundan üretilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin GMO FREE Turkish Cotton markasıyla pazara sunulduğunu kaydedip, “GMO FREE Turkish Cotton markamızın EU GMO FREE markasına dahil edilmesini talep ettik. Ancak bu talebimiz karşılanmadı. Gerekçe olarak Türkiye'nin EU Cotton üyeliğinden ayrılmış olması, Yunanistan ve İspanya pamuk üreticilerinin işletme kayıtlarının Avrupa kayıtlarına dahil olması gösterildi” diye konuştu.

"AB'nin katı tutumuna rağmen görüşmelerimiz devam etmelidir"

GDO'suz Türk pamuğuna karşı Avrupa Birliği'nin katı tutumu karşısında karamsarlığa kapılmadıklarını dile getiren Başkan Fatih Doğan, “Ürettiğimiz pamuğumuz ve bu pamuktan elde ettiğimiz ürünlerimiz de EU GMO FREE markasının standartlarını karşılayacak kalitedir. GMO FREE Turkish Cotton markamızın EU GMO FREE markasına dahil edilmesi için görüşmelerimiz devam etmelidir. Ancak Avrupa Birliği'nin bu katı tutumu karşısında bu konuda kendi markamızı oluşturmada daha fazla gecikmeden gerekli adımları da süratle atmamız gerektiği kanaati oluşmuştur” değerlendirmesini yaptı.