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Doğasever kadın, çiçek eken büyükşehir personellerine yardım etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğanın korunması ve daha yeşil yaşam alanlarının oluşması için çalışmalarını sürdürürken, duyarlı vatandaşlarında desteğini alıyor.


Tarsus kent merkezinde bulunan ve barındırdığı güzelliklerle her gün birçok vatandaşın ziyaret ettiği Kültür Park içerisinde, bitki ve çiçek dikimi yapan Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü park ve bahçeler birimi ekiplerine, Hatice Sarı isimli genç kadından destek geldi.


Tarsus Kültür Parkı ziyarete gelen Hatice Sarı, Büyükşehir personellerinin bodur bitki ve çiçek dikim çalışmalarını görür görmez yardım etmek istediğini belirtti.


Toprağı, doğayı ve çiçekleri çok sevdiğini ifade eden Hatice Sarı, ardından Büyükşehir ekipleriyle birlikte bitkileri toprakla buluşturdu.


Tarsus Kültür Park'ı çok beğendiğini ve bu nedenle Büyükşehir ekiplerinin gerçekleştirdiği çevre düzenleme faaliyetlerine destek olmak istediğini ifade eden Hatice Sarı, yaklaşık 1 saat boyunca fidanların toprakla buluşması için emek harcadı ve ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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