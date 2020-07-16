Dr. Halis Dokgöz'ün 'Karikatürlerle çocuk hakları sözleşmesi' kitabı yayınlandı. Tamamı renkli olan kitap 116 sayfadan oluşuyor.

Dokgöz, kitabın hem çocukların hem de çocukların gelişiminden sorumlu yetişkinlerin çocuk hakları sözleşmesi maddelerini daha net anlaması ve içselleştirebilmesi için karikatürlerle anlatıldığını belirterek, daha önceden çocuk haklarını içeren karikatürlerin Ankara, Mersin, Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir gibi illerde izleyicilerle buluştuğunu söyledi.

Çocuk hakları konusunda bir başvuru ve referans kitabı niteliğindeki çalışma, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) ve Akademisyen Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Daha önceden 'Güneşin Girmediği Yere', 'Çizgisel' ve 'Metafor' adında 3 karikatür kitabı ve 2019 yılında yayınlanan Türkiye'nin adli tıp ve adli bilimler alanında textbook niteliğindeki referans kitabı 'Adli Tıp & Adli Bilimler' ile uluslararası indekslerce taranan 'Adli Tıp Bülteni' dergisinin editörlüğünü yürüten Prof.Dr. Halis Dokgöz'ün bu karikatürler ile akademik çalışmalarını birleştirdiği farklı anlayışta bir kitap olarak öne çıkıyor.