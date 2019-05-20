Doktor Başkandan ücretsiz poliklinik hizmeti

Mahalli İdareler Seçimlerinde Tarsus Belediye Başkanlığı'na seçilen Dr. Haluk Bozdoğan, seçim öncesi sözünü verdiği ücretsiz halk polikliniği ile hastaların sağlık sorunlarını dinleyip, haftada bir gün muayene hizmetine başladı.

Seçimlerden kısa bir süre sonra verdiği sözü yerine getiren Başkan Bozdoğan, belediye tesisleri içerisinde hastaların sağlık sorunlarını dinleyerek, hekimlik görevi gereği hastalarına yardımcı oluyor.

Başkan seçilmesinin ardından hasta vatandaşlara karşı tıbbi bir yardım veya reçete yazma gibi bir misyonunun kalmadığını belirten Bozdoğan, “Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Belediye başkanıyım ama doktor olduğumu da unutmam mümkün değil. Seçim süresi boyunca Tarsuslu hastalarımızla ilgilenemedik. Bu yüzden hatalarımızın tedavi süreçlerine dair sorumluluk hissederek, vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip, bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Söz verdiğim gibi pazar günlerimi halkımın sağlık sorunlarına ayıracağım” dedi.

Bozdoğan'ın ücretsiz halk polikliniği hizmeti, Tarsuslu vatandaşlarca da memnuniyetle karşılandı.