Doktor Belediye Başkanı'ndan kadınlara yönelik meme kanseri sunumu

Hafta sonu tatillerinde belediye yerleşkesindeki odasında vatandaşların sağlık sorunlarını dinleyen, yönlendirmelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sağlık alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Bozdoğan, her yıl yüz binlerce kadının yaşamını olumsuz şekilde etkileyen meme kanseriyle ilgili eğitim sunumunu bizzat kendisi yaptı. Meme kanserinin nedenleri, evreleri, tedavi süreci, erken tanı ve kendi kendine kontrol konusunda bir sunum hazırlayan Başkan Bozdoğan, meme kanserinin çoğunlukla 50 yaş üstü kadınlarda görüldüğüne dikkat çekti ve erken tanının önemini vurguladı.

Kadınların, kendi kendilerine elle kontrol yapabileceklerini kaydeden Başkan Bozdoğan, şüpheli bir durumla karşılaşan kadınların vakit kaybetmeden uzman hekimlere başvurmasını önerdi. Başkan Bozdoğan, kendi kendine kontrolün yanı sıra sağlık kuruluşlarında belli aralıklarla muayene ve taramadan geçmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Sunumun sonunda katılımcı kadınlar, başta meme kanseri olmak üzere sağlıkla ilgili sorular yönelterek Başkan Bozdoğan'dan bilgi aldılar.