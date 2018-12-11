Doktorun otomobilinden 44 kilo esrar çıktı

Mersin'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda terk edilmiş bir otomobilin bagajında 44 kilo esrar bulundu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilçimen Mahallesi'nde kanal boyu üzerinde bir otomobilin terk edilmiş vaziyette bırakıldığını fark etti. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmında poşetlerin içerisinde 9 parça halinde 44 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda, doktor olduğu öğrenilen araç sahibi V.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.K. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.