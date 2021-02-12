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Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

Antalya’da işlediği dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin’de yakalandı.

Antalya'da işlediği dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, Antalya'da işlediği suçlardan dolayı hakkında 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulanan ve halen firari olarak aranan şüphelinin, merkez Toroslar ilçesindeki Kayrakkeşlik Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

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