Dolu 100 dekar tarım arazisine zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal bölgelerde etkili olan dolu yağışının 100 dekar tarım arazisinde zarara yol açtığı bildirildi.

İlçeye bağlı yüksek rakımlı Toros ve Güneyli köylerinde dün öğleden sonra sağanak yağış, yerini yaklaşık 10 dakika dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı ise ekili dikili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Dolu yağışı sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ön hasar tespitinde, 2 bölgede 35 üreticiye ait yaklaşık 100 dekar tarım arazisinde zarar oluştuğunu belirledi. Ekiplerce yapılan incelemede doludan en çok yeni dikim karnabahar, biber ve domates fideleri ile elma ve şeftali bahçelerinin zarar gördüğü tespit edildi.