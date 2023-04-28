Dolu köyler arası bağlantı yolunu beyaza bürüdü

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu.
İlçeye bağlı Koramşalı, Arslanlı ve Çamlı köyü Karafrenk mevkisi sınırlarında öğle saatlerinde yağmurun ardından dolu yağışı etkili oldu.
Koramşalı ile Arslanlı arasındaki bağlantı yolu ise dolu yağışıyla adeta kar yağmışçasına beyaz örtüye büründü. Sürücüler doludan kayganlaşan yolda güçlükle ilerledi.
Araçla yolculuk edenler doludan beyaza bürünen köyler arası bağlantı yolunun son halini cep telefonuyla fotoğrafladı.