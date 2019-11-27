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Dolu, seraların camlarını kırdı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde yağan dolu, bazı seraların camlarını kırdı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağan dolu, bazı seraların camlarını kırdı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Aydıncık ilçesi ile Gülnar ilçesine bağlı Sipahili Mahallesi arasında yer yer misket büyüklüğünde dolu yağdı. Birkaç dakika süren yağış dolayısıyla bazı seralarda hasar meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışması yapılmaya başlandı.


Aydıncık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömerkahyaoğlu, ilçede dün akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağışının etkili olduğunu belirterek, "Ancak kuzey güney cepheli olduğu için çok şükür yağış afete dönüşmedi. Dolu yağışı ilk belirlemelere göre Aydıncık ilçemiz ile Gülnar ilçesine bağlı Sipahili Mahallesi arasında yer yer etkili oldu. Hasar tespit çalışmalarına başladık. Çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.


Salatalık ve patlıcan yetiştirilen cam seralarda hasar tespiti sürüyor.

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