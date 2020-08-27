Domuz avında arkadaşını vurdu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, domuz avında arkadaşını öldürdü.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Ortaören Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Ali Ateş ve Sinan Kurt tarlalarına giren domuzlar için ava çıktı. İddiaya göre, farklı noktalarda dolaşarak domuz arayan arkadaşlardan Ali Ateş, tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşledi.

Ateş ettiği yere doğru giden ve domuz vurduğunu düşünen Ali Ateş arkadaşının yerde cansız yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri Sinan Kurt'un öldüğünü belirlemesi üzerine olay yerine jandarma geldi.

Ali Ateş jandarma tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Sinan Kurt'un cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.