“Donör Ol, Umut Ol" kampanyasına yoğun ilgi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları, muhtarlar ,meclis üyeleri ve ilçe esnafı Kızılay'ın başlattığı kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Mezitli Belediyesi ve Kızılay iş birliği ile "Donör Ol, Umut Ol" sloganlı kök hücre ve kan bağışı kampanyası başladı. Mezitli Belediyesi Ana Hizmet Binası girişinde oluşturulan alanda kan vermek için sıraya giren belediye çalışanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve ilçe esnafı bağışta bulunmak için uzun kuyruklar oluşturarak kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya CHP Parti Meclis üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katılarak destek oldu. Kampanyayla ilgili konuşan Başkan Tarhan, kan veren personel, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlara duyarlı olmalarından dolayı teşekkür etti. Tüm Mezitlilileri kampanyaya destek olmaya çağıran Tarhan, “Türkiye genelinde 550 bin gönüllüye ulaşmış durumda olan Türk Kızılay'na Mezitli Belediyesi olarak her fırsatta desteğimizi sağlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri belediye personellerimiz ile birlikte kan ve kök hücre bağışına katkı sunuyoruz. Kızılay'ın daha önce eski belediye binamızın önünde başlatılan ve bugünümüze kadar devam eden çalışmalarına ilçe halkımız oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Mezitli halkının ne kadar duyarlı olduğunu böylelikle görmüş bulunuyoruz. Mersin Kızılay Kan Merkezi yıllık 75 bin ünite kan bağışı alarak bu ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır. Bu sayı tabi ki yeterli değil. 15 dakika gibi kısa bir sürede kan bağışımızı yapabiliyoruz. Televizyona, telefona, selfie çekmeye ayırdığımız zamanı lütfen kan bağışına ayıralım ve hayat kurtaralım. Bugün yaptığımız etkinliğe personelimiz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve ilçe esnafımız yoğun ilgi gösterdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada oluşturduğumuz farkındalığın tüm toplumumuza yayılmasını diliyoruz” dedi.

Kan veren belediye personeli ve vatandaşlara soda ve kurabiye ikram edildi.