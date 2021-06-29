Dönüşüm 30 Temmuz'da başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin kent merkezinde yer alan Barış ve Bahçe mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesi ihalesinin, TOKİ tarafından 30 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağını belirtti.

Başkan Gültak, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çay Mahallesi'nde gerçekleşen 415 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, yakın süreçte mahalle sakinleri ile ikili görüşmelerin başlayacağını söyledi. Gültak, hak sahipleri ile yüzde 70-75'i aşan oranda anlaşma sağlanması halinde de dairelerin vatandaşlara teslim edileceğini ifade etti. “Akdeniz değişmez ve düzelmez ise Mersin de değişmez” sözünü yineleyen Gültak, "Çay Mahallesi'nin yanı sıra, TOKİ yetkilileri ile en üst düzeyde görüşmeler yaparak, Barış ve Bahçe mahallelerinde de kentsel dönüşüme ivme kazandırdık. Nitekim TOKİ tarafından, 415 konut, 50 dükkan, kültür merkezi, birer cami, kreş ve ticaret merkezi gibi sosyal-kültürel donatı alanlarıyla birlikte altyapı ve çevre düzenleme işini kapsayan kentsel dönüşüm projesi 1. etap ihalesi 30 Temmuz 2021'de yapılacak. Devamında da inşallah Turgut Reis'te 500 adet konut yükselecek. Akdeniz'de, göreve geldikten sonraki 4 yıllık süre içinde 2 bine yakın konut tamamlanmış olacak. Bu projeler devam edecek. Halkımızla birlikte Akdeniz ve Mersin'i değiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Kent merkezinin çehresi değişecek"

Projenin hayata geçmesiyle birlikte yıllarca unutulan ve kaderine terk edilen merkez mahallelerinin çehresinin değişeceğini vurgulayan Gültak, "Buralarda her yönüyle modern ve güvenli yeni yaşam alanları yükselecek. Akdeniz Belediyesi olarak, kentimizin ve ilçemizin geleceği ve vizyonunu değiştiren hizmet, proje ve yatırımlara ağırlık verdik. Çay Mahallesi'nin ardından bu iki mahallemizde de kentsel dönüşüm projesinin başlayacak olması bizleri çok mutlu etti. Sağlam ve modern binalarda, temiz ve planlı olan, parkları, spor alanları olan bir kentte yaşamak tüm vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Elbette buradaki insanlarımızı ikna ederek, onların da genel itibarıyla lehlerine dönecek halde kentsel dönüşümler yapmalıyız. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyelerimiz de şehrimizi geleceğe hazırlayacak, vizyon ve misyonunu değiştirecek kentsel dönüşüm projelerine hız vermelidir" şeklinde konuştu.

Mersin kent merkezinde yer alan Barış, Bahçe, Mahmudiye ve Turgut Reis gibi mahallelerin, 80-90 yıllık geçmişe sahip, kentin en eski yerleşim yerleri olduğuna da dikkat çeken Gültak, "Buralarda fiziki olarak ömrünü tamamlamış, ancak halen insanlarımız tarafından kullanılmak zorunda kalınan pek çok bina mevcut. Ömrünü tamamlamış yapılar, deprem açısından da çok ciddi riskler taşımakta. Dolayısıyla, bu kentsel yenileme, sadece bir revizyon değil, kent merkezinin yeniden doğuşu anlamını taşıyacak devrim niteliğinde bir dönüşümdür. Proje sayesinde vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri yeni yaşam alanları yükselecek. Projelerin hayata geçmesinde kıymetli desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Akdeniz ilçesi sakinleri adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.