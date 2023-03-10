Dorse çıktı ürünler yola saçıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın dorsesi yerinden çıktı, taşıdığı ürünler karayoluna saçıldı.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolu Talat Göktepe Çamlığı girişi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 07 AYV 229 plakalı tırın dorsesi iddiaya göre araç seyir halindeyken bağlantı noktasından çıktı. Dorsedeki meyveler ise yola saçıldı. Trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı.

Vinç yardımıyla dorsenin yoldan kaldırılması ve yola saçılan ürünlerin toplanmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.