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Dörtlü finalde Türk bayrağı krizi

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Dörtlü Final’de karşılaştığı ZVVZ USK Praha’yı 78-58 mağlup etti.

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Dörtlü Final'de karşılaştığı ZVVZ USK Praha'yı 78-58 mağlup etti. Maç sonrasında ise, Türk bayrağı açarak sevinç yaşayan taraftarlara izin vermeyen görevliler, sporcu Sinem Ataş'ın elinden de bayrağı alması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.


Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Dörtlü Final'de ZVVZ USK Praha ile karşılaştı. Karşılaşmadan 78-58 galip ayrılan ÇBK, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.


Maç sonrasında ise bayrak krizi yaşandı. Sevincini Türk bayrağı açarak yaşayan taraftarlara görevliler müdahale edip bayrağı almaya çalışınca, sporcu Sinem Ataş bayrağı güvenlik görevlilerinin elinden alarak takım arkadaşlarının yanına gitti. Bu kez oyuncuların elinde bayrağı gören FIBA görevlisi oyuncuların elindeki bayrağı aldı. Oyuncular da bu durumun ardından formalarındaki bayrağı göstererek tepki koydu.

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