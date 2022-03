Down sendromlu gençler hayallerini gerçekleştirdi

Toroslar Belediyesince '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Down sendromlu gençler bir günlüğüne zabıta, temizlik, fen işleri, spor ve sağlık müdürü oldu.

Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisi'nin düzenlediği programda, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Sosyal İşler, Kültür İşleri, Fen İşleri, Sağlık İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin kurum müdürleri ile Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları ve Kadın Çocuk ve Danışma Merkezi'nin öğretmenleri, görevlerini bir süreliğine down sendromlu gençlere devretti. Sahada ekipleri denetleyen ve çalışmaları inceleyen özel bireyler, çalışma arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Down sendromlu Semih, zabıta ekipleriyle denetim yaptı

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibi ise konuk ettikleri 34 yaşındaki down sendromlu Semih Özel ile kaldırım işgali denetimine çıktı. Zabıta üniforması giyip neşeli tavırlarıyla herkesin gönlünü fetheden Semih, ekiplere talimatlar verdi, kaldırım işgali yapan esnafa uyarılarda bulundu. Semih'in, zabıta müdürü gibi selam vermesi de 'Down Sendromu Farkındalık Günü'nün en güzel anlarından oldu.

Mutluluğu gözlerine yansıyan Semih, üniforma giyme hayalini gerçekleştiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Belediyenin Özel Sporcular Kursunda yetişen Sedat da Spor Hizmetleri Müdürü oldu

Toroslar Belediyesinin açtığı Özel Sporcular Kursunda yetişen down sendromlu sporcu Sedat Kızmaz da Down Sendromlular Futsal Milli Takımına seçilerek Mersin'in gururu oldu. Spora olan tutkusuyla büyük başarı kazanan Sedat, hayalini Toroslar Belediyesinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak gerçekleştirdi. Sedat, herkesi Toroslar Belediyesinin 21 branşta açtığı spor kurslarına davet etti, sağlık için sporun önemine vurgu yaptı. Milli sporcu Sedat, müdür makamında keyifli vakit geçirirken, hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu da yaşadı.

“Hayatımıza güzellik ve farklılık katıyorlar”

Özel bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi için birbirinden farklı proje ve çalışmaları hayata geçiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Down sendromu bir hastalık değil, farklılıktır. Onların hayatımıza kattıkları güzelliklerin ve sevginin farkındayız. Bir gün değil, her gün yanlarındayız” dedi.

“Sevgiyle, hoşgörüyle engelsiz bir Toroslar için çalışıyoruz” diyen Yılmaz; “Bünyemizdeki Engelliler Akademisinde eğitim gören her yaştan özel bireyin mesleki eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanda beceriler kazanması adına çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda down sendromlu gençlerimizi belediyemizde ağırladık. Hayalini kurdukları mesleği kendilerine yaşatarak heyecanlarına ortak olduk. Kendilerine fırsat ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı oldukları da aşikar. Güler yüzleri ve pozitif enerjileriyle hayatımıza değer katan down sendromlu bireylere ve değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.